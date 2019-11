Polizei Hagen

POL-HA: Widerstand mit 21-Jährigem nach mutmaßlichem Drogenhandel

Hagen (ots)

Am Dienstag, 05.11.2019, hielten sich Zivilfahnder der Hagener Polizei im Bereich des Hagener Hauptbahnhofs auf. In der Martin-Luther-Straße beobachteten sie aus dem Zivilauto heraus einen Mann, der sich auffällig verhielt. Als einer der Polizisten die Beifahrertür öffnete, um den 21-Jährigen zu kontrollieren, erkannte dieser offenbar die Beamten. Er schlug die Tür des Wagens zu und rannte davon. Die Fahnder nahmen die Verfolgung auf. Während der Flucht warf der Mann mehrere Plastiktüten mit Marihuana auf den Gehweg. Die Beamten stellten den mutmaßlichen Dealer kurz darauf, als er sich auf einem Hinterhof unter einem Balkon zu verstecken versuchte. Gegen die Ingewahrsamnahme wehrte der 21-Jährige sich mit Schlägen und Tritten. Es gelang ihm, die Polizisten dabei leicht zu verletzen. Selbst auf der Fahrt zum Präsidium stieß er mit dem Kopf nach den Beamten. Nach Absprache mit der Hagener Staatsanwaltschaft durchsuchte die Kripo die Wohnung des 21-Jährigen. Die Ermittlungen zum Widerstand und zur Drogenstraftat dauern an.

