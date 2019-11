Polizei Hagen

POL-HA: 15-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Hagen (ots)

Am Dienstag, 05. November, ereignete sich gegen 16:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Kreuzung Dortmunder Straße/Schwerter Straße in Hagen-Boele. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 47-Jährige mit ihrem Suzuki in Richtung Denkmalstraße. Auf Höhe des Fußgängerüberweges überquerte ein 15-Jähriger die Fahrbahn. Die Frau konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Fußgänger wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

