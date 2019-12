Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unfall im Kreuzungsbereich

Recklinghausen (ots)

Am Morgen, gegen 05:45 Uhr, fuhr ein 45-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen auf der Herzlia-Allee in Richtung Norden. Zeitgleich fuhr ein 54-jähriger Autofahrer aus Marl auf der Bergstraße. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Autos. Beide Fahrer mussten mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser transportiert werden. An den Fahrzeugen entstand 12.000 Euro Sachschaden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Vor Ort liefen teilweise Betriebsflüssigkeiten aus. Die Feuerwehr streute die Fahrbahn ab.

