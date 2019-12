Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Auffahrunfall auf dem Westring

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 11.15 Uhr, fuhr ein 17-jähriger Fahrschüler aus Datteln auf dem Westring. An der Zufahrt für Rettungsfahrzeug zum Knappschaftskrankenhaus musste er anhalten, da er einen Rettungswagen im Einsatz passieren lassen musste. Eine hinter ihm ankommende 55-jährige Autofahrerin aus Herten hielt darum auch an. Ein hinter der 55-Jährigen fahrender 61-jähriger Autofahrer, auch aus Herten, bemerkte die stehenden Autos wohl zu spät und fuhr auf das stehende Auto der 55-Jährigen auf und schob deren Auto noch gegen das davor stehende Auto des 17-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 17-Jährigen noch gegen einen am Straßenrand stehenden Baum geschoben. Bei dem Auffahrunfall wurden die 55-Jährige schwer und der 17-Jährige und der 61-Jährige leicht verletzt. Alle wurden zur weiteren ärztlichen Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Es entstand insgesamt 11000 Sachschaden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde der Westring zwischen Dorstener Straße und Wersterholter Straße gesperrt.

