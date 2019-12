Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Haltern am See

Am Mittwochnachmittag hebelten unbekannte Täter die Terrassentür zu einem freistehenden Einfamilienhaus an der Speicherstraße auf. Dabei zersprang die Scheibe in der Tür. Die Wohnräume werden nach Beute durchsucht. Die Täter flüchten mit mindestens einem Mobiltelefon als Beute.

Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Firmengelände an der Recklinghäuser Straße. Sie entwendeten Autobatterien und flüchteten in unbekannte Richtung.

Am Dienstagnachmittag hebelten unbekannte Täter die Terrassentür zu einem freistehenden Zweifamilienhaus am Holtweg auf. Beide Wohnungen wurden nach Beute durchsucht. Anschließend flüchteten die Täter mit Schmuck in unbekannte Richtung.

Herten

Am Mittwoch zur Tageszeit öffneten Unbekannte gewaltsam eine Terrassentür in einem Mehrfamilienhaus an der Beethovenstraße. Die Wohnung wurde nach Beute durchsucht, ob etwas gestohlen wurde steht noch nicht fest.

Gladbeck

Mit Schmuck als Beute flüchteten Unbekannte nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Ellinghorster Straße. Am Mittwochnachmittag waren die Täter über eine Terrassentür in das Einfamilienhaus gelangt. Hinweise liegen nicht vor.

Zwischen Dienstagmittag und Mittwochvormittag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Reihenhaus an der Hölderlinstraße. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten Räume und Schränke nach Beute. Ob etwas gestohlen wurde kann noch nicht gesagt werden.

Bottrop

In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter in eine Werkstatt An der Knippenburg ein. Sie entwendeten Bargeld und Werkzeug. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell