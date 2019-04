Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche in Gartenhütten - Mülleimer in Brand gesetzt

Fulda (ots)

Einbrüche in Gartenhütten

Künzell - Unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Montag (15.04.) in zwei Gartenhütten in der Karolinenstraße im Ortsteil Dirlos ein. Bei einer Gartenhütte brachen sie ein Schloss auf und stahlen einen Satz Pkw-Sommerreifen und eine Leiter. Aus der zweiten, offenbar unverschlossenen Gartenhütte entwendeten sie Elektronikartikel und einen Fahrradsattel. Die Schadenshöhe des Diebesgut beträgt etwa 2.000 Euro, der entstandene Sachschaden an der einen Hütte etwa 100 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mülleimer in Brand gesetzt

Eichenzell - Unbekannte Täter zündeten am Montagabend (15.04.), gegen 18:10 Uhr, am Eichenzeller Türmchen einen Mülleimer an, der in Brand geriet und beschädigt wurde. Des Weiteren gerieten drei in der Nähe liegende, kleinere Holzstämme in Brand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Uwe Wingenfeld, Pressestelle, Tel.: 0661 / 105-1011

