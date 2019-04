Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Zahnarztpraxis - Einbrüche in Bürgerhäuser und Vereinsheim

Einbruch in Zahnarztpraxis

Künzell - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Sonntag (14.04.) in eine Zahnarztpraxis im Hahlweg ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten der Praxis und entwendeten aus zwei Geldkassetten Bargeld im mittleren, dreistelligen Bereich.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbrüche in Bürgerhäuser und Vereinsheim

Eichenzell - Zu insgesamt drei Einbrüchen in die Bürgerhäuser der Ortsteile Rothemann und Rönshausen sowie ein Vereinsheim in Eichenzell kam es in der Nacht zu Sonntag (14.04.). In allen drei Örtlichkeiten fanden Geburtstagsfeiern statt und die Gastgeber ließen jeweils Geschenke zurück. Dies nutzen bislang unbekannte Täter aus, um in die Bürgerhäuser und das Vereinsheim einzusteigen und die zurückgelassenen Geschenke zu entwenden. Die exakte Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

