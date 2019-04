Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen in Alsfeld Eudorf Erstmeldung

Fulda (ots)

Gegen 20.40 Uhr kam es heute Abend zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein PKW war aus Ziegenhain kommend auf der B 254 in Höhe des Aussiedlerhofes Auhof nach links von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Von den drei Insassen wurden zwei leichter verletzt. Eine Person erlitt schwerere Kopfverletzungen und wurde in das Uniklinikum Gießen eingeliefert. Als Unfallursache kommt möglicherweise zu hohe Geschwindigkeit in Betracht.

Hubertus Kümpel, PvD

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell