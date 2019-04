Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 4 schwer verletzte Personen in Gartenhütte in Hünfeld, Erstmeldung

Fulda (ots)

Beim Grillen kam es in einer Gartenhütte in Hünfeld heute gegen 20.15 Uhr zu einem folgenschweren Zwischenfall. Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen befand sich der Grill in einem Vorraum einer Gartenhütte. Die Rauchgase zogen in den Aufenthaltsraum. Dabei erlitten 4 Personen (drei Erwachsene, ein Kind) Rauchgasintoxikationen. Die verletzten Personen wurden zunächst durch Rettungskräfte zur Bundespolzeiabteilung nach Hünfeld verbracht und von dort mit Rettungshubschraubern in Spezialklinken geflogen. Derzeit kann zum Schweregrad der Verletzungen noch keine Aussage getroffen werden. Personen, die mit Kohlenstoffverbindungen verletzt wurden, müssen in speziellen Druckkammern behandelt werden, die nicht in allen Krankenhäusern verfügbar sind. Vor diesem Hintergrund erklärt sich der Einsatz von drei Rettungshubschraubern.

Hubertus Kümpel, PvD

