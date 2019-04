Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Gaststätte - Geldspielautomat aufgehebelt

Fulda (ots)

Einbruch in Gaststätte - Geldspielautomat aufgehebelt

Hünfeld - Ein bislang unbekannter Täter stieg in der Nacht zu Donnerstag (11.04.), gegen 04:00 Uhr, über ein aufgehebeltes Fenster in eine Gaststätte in der Hünfelder Innenstadt ein. Im Schankraum brach der Täter mit erheblicher Gewaltanwendung einen Geldspielautomaten auf und plünderte diesen. Nach ersten Erkenntnissen trug der Täter eine Jogginghose, einen Kapuzenpulli, eine Baseballmütze und war möglicherweise Brillenträger.

Die Höhe des entstandenen Schadens sowie des Diebesguts kann derzeit noch nicht exakt beziffert werden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Uwe Wingenfeld, Pressestelle, Tel.: 0661 / 105-1010

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell