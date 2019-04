Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Toilettencontainer beschädigt, Schneeschild gestohlen

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 12.04.2019

Toilettencontainer beschädigt Schotten - Unbekannte Täter beschädigten zwischen Mittwoch (10.4.), 16 Uhr und Donnerstag (11.4.), 7 Uhr auf dem Gelände der Gesamtschule Schotten einen Toilettencontainer. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet der Polizeiposten Schotten unter der Rufnummer (0 60 44) 98 90 90 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Schneeschild gestohlen Grebenhain/Bermuthshain - Von einem Grundstück in der Vogelsbergstraße im Grebenhainer Ortsteil Bermuthshain stahlen zwei unbekannte Täter am Donnerstag (11.4.), gegen 19 Uhr, ein Schneeschild für einen Traktor. Die Diebe luden das Schild vermutlich in einen weißen Sprinter mit roten Zierstreifen an der Seite. Das Kennzeichen des Wagens beginnt mit "DN". Das Diebesgut hat einen Wert von rund 250 Euro. Die beiden Verdächtigen hatten ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Einer von ihnen hat eine kräftige Figur und soll circa 1,70 Meter groß gewesen sein. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 97 10 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen 06641/971-130

