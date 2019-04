POL-OH: Warnung vor Betrügern am Telefon (Korrekturmeldung)

Polizeipräsidium Osthessen

Warnung vor Betrügern am Telefon Region - Die Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen. Am Mittwoch (10.4.) klingelte bei meist älteren Personen in Osthessen das Telefon. Die Anrufer gaben sich als Enkel oder als Nichte beziehungsweise Neffe aus. Sie gaukelten vor, in einer finanziellen Not-lage zu stecken. In einem Fall forderte eine weibliche Stimme 18.000 Euro. Die Trickbe-trüger hatten jedoch keinen Erfolg mit ihrer Masche. Die Opfer reagierten alle richtig und beendeten vorzeitig die Gespräche. Ihre Polizei rät: - Gehen Sie nicht auf Forderungen ein. - Legen Sie bei betrügerischen Anrufen sofort auf - Tätigen Sie unter einer Ihnen bekannten Rufnummer einen Rückruf und verge-wissern Sie sich, ob der Anruf echt war - Informieren Sie die Polizei - Weiter Informationen finden Sie unter www.senioren-sind-auf-zack.de

