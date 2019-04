Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rücksichtsloses Fahrverhalten und Verkehrsunfall mit verletzten Personen B 254, Gemarkung Alsfeld.

Fulda (ots)

Am Freitagabend, 12.04.19, 20:40 Uhr ereignete sich auf der B 254 im Bereich Alsfeld Höhe Auhof ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem die drei Insassen eines Pkw teils schwer verletzt wurden. Der 21jährige Fahrer eines älteren weißen Sportwagens war auf der B 254 mit offensichtlich sehr hoher Geschwindigkeit von Schwalmstadt Richtung Alsfeld unterwegs. Zwischen der Abfahrt nach Hattendorf und der Ortschaft Eudorf kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Nach ca. 200m Fahrt im Straßengraben prallte der Pkw gegen einen Wasserdurchlass und überschlug sich mehrfach. Letztlich kam das Fz. auf dem Dach neben der Straße zur Endlage. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 9000 EUR am Pkw, Straßensicherungseinrichtungen und dem Heckenbewuchs des angrenzenden Wohngrundstücks. Zur Versorgung der Verletzten befanden sich Notarzt und mehrere Rettungsteams im Einsatz.

Unmittelbar vor dem Unfall ist der Pkw laut Zeugenaussage bereits durch das rücksichtslose Fahrverhalten des Fahrers in Form von sehr hoher Geschwindigkeit und verkehrswidriges Überholen aufgefallen. An der Abfahrt nach Schrecksbach überholte der Fahrer mit seinem Sportwagen verkehrswidrig einen Pkw VW Golf mit HR Kennzeichen, dessen Fahrer sein Fahrzeug entsprechend der Fahrbahnmarkierungen bereits zum Linksabbiegen nach Schrecksbach eingeordnet hatte. Zur Aufklärung des Sachverhalts sucht die Polizei Alsfeld Zeugen, die das Fahrverhalten des Sportwagenfahrers wahrgenommen haben bzw. durch die Fahrweise des Fahrers beeinträchtigt oder gefährdet wurden. Telefon Polizei Alsfeld: 06631/9740.

Knoch, PHK Polizeistation Alsfeld

