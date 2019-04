Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Baugeräte gestohlen

Vogelsberg (ots)

Medieninformation vom 16.04.2019

Baugeräte gestohlen Mücke - Von einer Baustelle in der Nähe des Pendlerparkplatzes an der Kreisstraße K43 zwischen den Ortschaften Atzenhain und Nieder-Ohmen stahlen unbekannte Täter am vergangenen Wochenende einen Baggerlöffel sowie eine Rüttelplatte. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag (11.4.), 17 Uhr und Montag (15.4.), 8 Uhr. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 2.500 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

Wolfgang Keller, PHK Pressesprecher Polizeipräsidium Osthessen 06641/971-130

