Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei ermittelt wegen Farbschmierereien in Bad Hersfeld Innenstadt

Mehrere hundert Euro Schaden

Bad Hersfeld (ots)

BAD HERSFELD. Aktuell ermittelt die Polizei in Bad Hersfeld wegen vier Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien in Bad Hersfeld. Seit Dienstag (14.05.) wurde in der Vitalisstraße ein Parkscheinautomat, ein Briefkasten und die Eingangstür zu einem städtischen Gebäude und Im Stift das Garagengebäude hinter dem Finanzamt und in der Johannesstraße, Nähe Am Brink, ein Leuchtwürfel sowie die Straßenbeleuchtung mit schwarzer Farbe beschmiert. Der Sachschaden insgesamt beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Hersfeld, Tel.: 06621/9320 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de - Onlinewache.

