Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Flensungen - Unbekannte entwendeten am Montag (22.05.) zwischen 7:00 Uhr morgens und 16:00 Uhr nachmittags die beiden amtlichen Kennzeichenschilder VB-IK 597 eines PKW, welcher in der Bahnhofstraße in Mücke abgestellt war. Der Schaden beträgt etwa 50 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter Telefon 06631 / 974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

