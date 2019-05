Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in drei Vereinsheime

Fulda (ots)

Großenlüder / Bad Salzschlirf - Unbekannte brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag (20./21.5.) in insgesamt drei Vereinsheime in Bad Salzschlirf und sowie in Großenlüder-Müs ein. Betroffen waren zwei Vereine in der Bad Salzschlirfer Straße Am Budenrain und ein Sportlerheim An der Altefeld in Müs. Durch das gewaltsame aufhebeln und einschlagen von Fenstern, verschafften sich die Täter Zutritt zu den Innenräumen. Aus diesen entwendeten sie insgesamt drei Kästen Bier im Wert von rund 60 Euro. Der hinterlassene Sachschaden ist deutlich höher.

