Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

In der Zeit von Dienstag, 19.15 bis Mittwoch, 9.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf dem Hindemithweg einen geparkten weißen KIA Sorento an. Dabei entstand 1000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs fuhr in der Zeit von Montag, 8.30 Uhr bis Mittwoch, 16.30 Uhr, auf der Feldstraße, Höhe Hausnummer 80, einen geparkten schwarzen 5er BMW an und flüchtete. Am BMW entstand 1200 Euro Sachschaden.

Gladbeck

Mittwoch, in der Zeit von 14.15 bis 15.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Horster Straße (Höhe Hausnummer 360) einen geparkten silberfarbenen Audi A8 an. Dabei wurde der vordere Kotlügel und die Fahrertür linkseitig beschädigt. Der Verursacher flüchtete trotz eines entstandenen Schadens in Höhe von 3000 Euro.

Dorsten

1500 Euro Sachschaden entstand bei einer Unfallflucht auf der Gahlener Straße. Hier fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs in der Zeit von Dienstag, 12.30 Uhr bis Mittwoch, 15.15 Uhr, einen geparkten schwarzen Citroen Pidasso an und flüchtete.

Datteln

Mittwoch, in der Zeit von 9.30 bis 19.50 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen in einer Parkbucht auf der Johannesstraße geparkten silberfarbenen VW Passat an und flüchtete. Am VW entstand 3000 Euro Sachschaden.

Bottrop

Mittwoch, gegen 12 Uhr parkte eine Geschädigte ihren grauen Citroen Berlingo am linken Fahrbahnrand der Neustraße. Als sie gegen 14.30 Uhr zurückkehrte, stellte sie fest, dass der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs ihr Auto angefahren hatte. Am Citroen entstand 4000 Euro Sachschaden. Der Verursacher flüchtete.

2500 Euro Sachschaden entstand am Mittwoch bei einer Unfallflucht auf einem Parkplatz an der Robert-Brenner-Straße. In der Zeit von 14.30 bis 16.30 Uhr fuhr hier der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen geparkten gelben VW Touran an.

Hinweise erbitten die Verkehrskommissariate in Gladbeck (für die Städte Bottrop, Gladbeck und Dorsten) und Herten (für die Städte Recklinghausen und Datteln) unter Tel. 0800/2361 111.

