Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Linienbus von Fahrbahn abgekommen

Medebach (ots)

Am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr kam ein Linienbus von der Fahrbahn ab. Der Bus war auf der L 617 von Medebach in Richtung Hillershausen unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Bus nach links von der Fahrbahn ab und streifte einen entgegenkommendes Auto. Der Bus kam neben der Fahrbahn auf einer Wiese zum Stehen. Der 57-jährige Busfahrer aus Bad Wildungen wurde schwer verletzt. Zwei Männer, ein 52-Jähriger aus Willingen und ein 43-Jähriger aus Korbach, welche im Bus saßen, wurden leicht verletzt. Der 68-Jährige Fahrer des Wagens blieb unverletzt.

