Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Audi A4 gesucht

Arnsberg (ots)

Nach einer Unfallflucht am Dienstag in der Promenade sucht die Polizei nach einem Audi A4. Zwischen 07 Uhr bis 16.20 Uhr beschädigte der flüchtige Pkw ein geparktes Auto auf der Parkfläche an der Schützenhalle. Bei dem Unfall verlor der Audi seinen rechten Scheinwerfer. Demnach handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen Pkw Audi A 4, Limousine oder Kombi, Typ 8E, Baujahr 2001 bis 2005. Neben dem Scheinwerfer müssten an dem Audi auch Teile der rechten Seite deutlich beschädigt sein. Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder zu dem flüchtigen Audi machen? Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell