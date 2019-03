Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 101

Wismar (ots)

Heute Morgen, 07:15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L 101 zwischen Neukloster und Reinstorf. Ersten Erkenntnissen zufolge kollidierte ein Pkw, der die Landstraße in Richtung Reinstorf befuhr, mit einem Straßenbaum. Die Insassen, ein 82-jähriger Mann und seine Ehefrau, zogen sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie wurden mit einem Rettungshubschrauber und einem RTW in umliegende Krankenhäuser gebracht. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden. Zur Ermittlung der Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft Schwerin den Einsatz eines Sachverständigen der DEKRA an. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten ist die L 101 auf Höhe der Unfallstelle voll gesperrt.

