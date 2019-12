POL-HSK: Betrüger am Telefon

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Insgesamt fünf Fälle von Betrugsversuchen wurden der Polizei im Hochsauerlandkreis am Donnerstag gemeldet. Neben der bekannten Masche der falschen Polizisten, versuchten es die Täter auch mit dem Enkeltrick und einem Gewinnspiel. Bei den Opfern, welche allesamt richtig reagierten und auflegten, handelte es sich ältere Mitmenschen. Die Täter wollen nur eins - Ihr Geld! Sie spielen Situationen vor, um Sie genau dazu zu bewegen. Lassen Sie sich nicht darauf ein! Sensibilisieren Sie Ihre Freunde und Verwandte! Mit diesen Tipps der Polizei können Sie sich vor Trickbetrügern schützen: - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Rufen Sie beim geringsten Zweifel den Polizeiruf 110 an. - Scheuen Sie sich auch nicht bei guten Freunden, Nachbarn oder Angehörigen nachzufragen. - Die Polizei wird sie niemals um Geldbeträge oder andere Wertgegenstände bitten. - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. - Übergeben Sie niemals Geld oder andere Wertgegenstände an unbekannte Personen.

