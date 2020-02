Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen Hohentwiel) Heiße Herdplatte setzt Wasserkocher in Brand 6.2.20, 12 Uhr

Singen (ots)

Weil ein Wasserkocher auf einer eingeschalteten Herdplatte stand, musste die Feuerwehr Singen am Donnerstag in die Alpenstraße ausrücken. In einem Mehrfamilienhaus drang bei deren Eintreffen bereits Rauch aus der Wohnung im Erdgeschoss. Recht schnell war auch der Brand in der Küche gelöscht und die Brandursache klar: Die Bewohner hatten beim Verlassen der Wohnung vergessen, die Herdplatte auszuschalten. Dadurch gerieten der Wasserkocher, der auf dem Herd stand und die dahinter liegende Wandverkleidung in Brand. Einen noch größeren Schaden verhinderte der in der Küche installierte Rauchmelder. Dieser machte mit schrillem Signal die Nachbarn aufmerksam, die sofort die Feuerwehr alarmierten. Den Schaden schätzt die Polizei auf 5.000 Euro. Es waren 11 Feuerwehrleute mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

