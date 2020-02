Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Drei unbekannte Jugendliche schlagen auf 15-Jährigen ein - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots)

Am Mittwochvormittag, kurz nach 10 Uhr, haben drei derzeit noch unbekannte Jugendliche im Alter von etwa 17 Jahren im Innenhof des Müller Marktes auf einen 15-jährigen Jungen eingeschlagen. Nach Angaben des 15-Jährigen war dieser gerade auf dem Heimweg, als er an der Ecke Helfereistraße und Zugang Innenhof Müller Markt von drei ihm nicht näher bekannten Jugendlichen im Alter von etwa 17 Jahren angesprochen, dabei auch angepöbelt und beleidigt worden sei. Ohne triftigen Grund hätten die Drei dann den 15-Jährigen festgehalten und auf ihn eingeschlagen. Anschließend seien die Jugendlichen zu Fuß geflüchtet. Einer der drei unbekannten und etwa 17-jährigen Jugendlichen habe dunkle, lockige Haar und zur beschriebenen Zeit eine blaue Jeans und eine schwarz-grüne Jacke getragen. Der zweite Jugendliche habe eine schwarz-weiß gestreifte Mütze und eine gelbe Jacke, der dritte Jugendliche ein schwarzes Adidas Cap und eine Nike Trainingsjacke mit zwei blauen Streifen an den Ärmeln getragen. Alle drei Jugendlichen hätten eine leichte Oberlippenbehaarung und ein südländisches Aussehen, möglicherweise türkischer oder arabischer Herkunft. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) ermittelt nun wegen der gemeinschaftlich begangenen Körperverletzung und bittet um sachdienliche Hinweise zu den derzeit noch unbekannten drei Jugendlichen.

