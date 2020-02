Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen) Ausgebüxter Husky auf der B27 verletzt 6.2.20, 23 Uhr

Deißlingen (ots)

Ein Windhund und ein Husky sind am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr in Deißlingen ausgebüxt. Die Hunde liefen eine Zeitlang auf der B 27 zwischen Deißlingen und Laufen umher und zwangen auf der vielbefahrenen Straße mehrere Autos zu Ausweichmanövern. Eine 44-jährige Mini-Fahrerin konnte nicht mehr anhalten und erwischte den Husky. Dieser lief verletzt in Richtung einer Tankstelle davon. Polizei und der Hundebesitzer aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis suchten nach den Tieren. Der Windhund konnte kurz darauf eingefangen werden, von dem zwei Jahre alten schwarz-weißen Husky, der auf den Namen "Nanook" hört fehlt jede Spur.

