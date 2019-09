Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Bild-Infos

Download

Rosenheim (ots)

Die Bundespolizei ermittelt gegen einen 32-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Der Mann wird beschuldigt, am Samstag (7. September) in einem Regionalzug am Bahnhof in Rosenheim mit einer Gürtelschnalle auf eine andere Person eingeschlagen zu haben. Der Verletzte musste wegen einer blutenden Platzwunde vom Rettungsdienst versorgt werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge hat ein türkischer Staatsangehöriger in einem Meridian-Zug andere Reisende bespuckt. Ein 22-Jähriger, der den Türken wegen seiner Spuckaktion zur Rede stellten wollte, musste offenbar schmerzhaft erfahren, dass der Angesprochene hingegen gar nicht reden wollte. Stattdessen zog dieser unvermittelt seinen Gürtel aus dem Hosenbund und schlug mit der Gürtelschnalle auf den jungen Mann ein. Durch die Wucht der Schläge zerbrach die Gürtelschnalle in mehrere Teile. Der Getroffene aus dem Landkreis Ebersberg erlitt eine etwa vier Zentimeter große Platzwunde. Er wurde noch vor Ort medizinisch behandelt. Ein Atemalkoholtest beim vorläufig Festgenommenen ergab einen Wert von null Promille. Der Beschuldigte, der in Nordrhein-Westfalen gemeldet ist, wurde wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt.

Rückfragen bitte an:



Rainer Scharf

Bundespolizeiinspektion Rosenheim

Burgfriedstraße 34 - 83024 Rosenheim

Telefon: 08031 80 26 2200

E-Mail: bpoli.rosenheim.oea@polizei.bund.de



Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell