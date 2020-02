Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim) Geparktes Auto auf dem Parkplatz der Luisenklinik angefahren und sich nicht gemeldet

Bad Dürrheim (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz der Luisenklinik ist ein Unbekannter am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 15.30 Uhr und 20.30 Uhr, gegen einen dort abgestellten 1er BMW einer Klinikangestellten gefahren. Der unbekannte Unfallverursacher machte sich "aus dem Staub", ohne sich um den angerichteten Schaden an dem BMW in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern. Nun ermittelt die Polizei Bad Dürrheim (07726 93948-0) wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher.

