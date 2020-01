Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Sachbeschädigung

Landkreis Wittmund (ots)

Esens - Sachbeschädigung: Auf einem Firmengelände in Esens, Jeverstraße, wurden von unbekannten Tätern an zwei Radladern die Scheiben beschädigt. Die Tat ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag, 30.01.2020. Die Schadenshöhe wird auf 2.000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Wittmund, 04462/9110, erbeten.

