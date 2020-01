Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Unfallflucht

Altkreis Norden (ots)

Norden - Unfallflucht: Auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in Norden, Westerstraße, wurde am Mittwoch, 29.01.2020, ein PKW Ford Galaxy beschädigt. Der Ford stand dort zwischen 07.45 Uhr und 15.30 Uhr ordnungsgemäß geparkt. Vermutlich war beim Rangieren ein anderer Verkehrsteilnehmer gegen den Ford gefahren und hatte dabei einen Schaden in Höhe von ca. 1.500,- EUR verursacht. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden, 049431/9210, zu melden.

