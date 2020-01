Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Diebstahl aus Scheune Großefehn - Einbruch in Gaststätte Wiesmoor - Einbruch in Wohnung Südbrookmerland - Schuppenbrand Aurich - Verkehrsunfallflucht

Altkreis Aurich (ots)

Aurich - Diebstahl aus Scheune: Unbekannte Täter brachen zwischen dem 28.01.2020 und 30.01.2020 in eine Scheune in Aurich, Zur Thingstätte, ein. Sie entwendeten eine Kettensäge der Marke Stihl. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Großefehn - Einbruch in Gaststätte: In der Nacht zu Donnerstag, 30.01.2020, brachen unbekannte Täter in Großefehn, Auricher Landstraße, in eine Gaststätte ein. Die Täter hatten sich Zugang zum Gebäude verschafft, in dem sie ein Fenster aufbrachen. Im Gebäude wurde ein Metallspind gewaltsam geöffnet und eine Geldkassette entwendet. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Wiesmoor - Einbruch in Wohnung: Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Wiesmoor, Löwenmaulweg, kam es zwischen dem 28.01.2020 und 30.01.2020. Unbekannte Täter hatten ein auf Kipp stehendes Fenster geöffnet und waren dadurch in das Einfamilienhaus eingestiegen. Dieses wurde von ihnen nach Beute durchsucht. Über erlangtes Diebesgut ist noch nichts bekannt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Südbrookmerland - Schuppenbrand: Auf bisher nicht bekannte Weise kam es in Südbrookmerland zu einem Schuppenbrand. Am Freitag, 31.01.2020, wurde der Brand gegen 02.15 Uhr der Leitstelle gemeldet. Die eingesetzten Wehren aus Wiegoldsbur, Uthwerdum und Victorbur, eingesetzt waren ca. 50 Wehrleute, löschten den Brand auf einem Grundstück an der Auricher Straße ab. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

Aurich - Verkehrsunfallflucht: Bereits am Mittwoch, 22.01.2020, kam es auf dem Parkplatz von E-Center in Aurich, Dreekamp, zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr stand im Bereich der Behindertenparkplätze ein PKW Renault Kadjar geparkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer war vermutlich bei einem Parkmanöver gegen den Renault gefahren und hatte diesen im hinteren rechten Bereich beschädigt. Anschließend entfernte der Unfallverursacher sich unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich, 04941/606-215, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Jörg Mau

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell