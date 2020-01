Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Greetsiel - Pedelec gestohlen; Hage - Auto auf Parkplatz beschädigt

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Greetsiel - Pedelec gestohlen

Ein silbernes Pedelec der Mare Sparta ist bereits am Freitag, 17.01.2020, in Greetsiel gestohlen worden. Unbekannte entwendeten das Fahrrad vor dem Bauhof in der Straße Zur Hauener Hooge. Es war dort auf einem Parkplatz abgestellt. Der Vorfall ereignete sich zwischen 13.45 Uhr und 15.30 Uhr. Hinweise auf den Verbleib des Pedelecs nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Hage - Auto auf Parkplatz beschädigt

Ein grauer Toyota Corolla ist am Montag auf einem Parkplatz in Hage beschädigt worden. Der Wagen war zur Tatzeit zwischen 9.30 Uhr und 10 Uhr vor einem Supermarkt an der Hauptstraße geparkt und wurde an der hinteren Beifahrertür touchiert. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im dreistelligen Bereich. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Hage entgegen unter Telefon 04931 7151.

