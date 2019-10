Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrerflucht: Hund angefahren

Mehlingen (Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn) (ots)

Ein Hund ist am Montagnachmittag in der Otterberger Straße von einem Auto angefahren worden. Gegen den unbekannten Autofahrer ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Fahrerflucht.

Wie die Tierhalterin am Dienstag bei der Polizei anzeigte, führte sie am Montag, gegen 16.30 Uhr, ihren Hund aus. Der Hund war angeleint. Die etwa zwei Jahre alte französische Bulldogge riss sich plötzlich von der Frau los und lief auf die Straße. Dort wurde das Tier von einem BMW erfasst. Der Fahrer habe zwar zunächst angehalten, sei dann aber, während sich die 30-Jährige um ihr verletztes Tier kümmerte, ohne seine Personalien anzugeben, weitergefahren. Der verletzte Hund wurde in eine Tierklinik gebracht. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der sogenannten Fahrerflucht. Wer hat den Unfall wahrgenommen oder kann Hinweise zu dem BMW und dessen Fahrer geben? An dem Fahrzeug waren vermutlich Münchener Nummernschilder angebracht. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

