Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Autos auf Kirchdorfer Straße zusammengestoßen

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Autos auf Kirchdorfer Straße zusammengestoßen

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagnachmittag auf der Kirchdorfer Straße in Ihlow ereignet. Eine 26 Jahre alte Ford-Fahrerin stieß im Begegnungsverkehr mit einer 63 Jahre alten Fahrerin eines VW Caddy zusammen. Die Fahrerin des Ford Focus war gegen 15.30 Uhr aufgrund von Glätte nach links auf die Gegenfahrbahn geraten und in Höhe des Bentweg mit der entgegenkommenden VW-Fahrerin zusammengeprallt. Der Ford überschlug sich und kam im Graben zum Stehen. Der VW Caddy wurde über die Fahrbahn geschleudert. Die beiden Autofahrerinnen aus Ihlow wurden nach bisherigem Erkenntnisstand schwer verletzt. Die Kirchdorfer Straße war vorübergehend gesperrt.

