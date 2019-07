Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Seenotfall auf der Ostsee - gesunkenes Sportboot zwei Seemeilen westlich von Darßer Ort

Rostock (ots)

Am 21.07.2019 kam es gegen 16:30 Uhr auf der Ostsee, ca. zwei Seemeilen westlich von Darßer Ort, zu einem Seenotfall auf einem deutschen Motorboot. Nach einem Maschinenausfall musste das Fahrzeug ankern. Bei westlichen Winden von 6 Beaufort und starkem Seegang von bis zu 1,5 Meter drang über das Heck Wasser ein und brachte das 13 Meter lange Sportboot aus Stahl schließlich zum Sinken. Die beiden deutschen Besatzungsmitglieder konnten durch das Tochterboot des Seenotrettungskreuzers "Theo Fischer" unverletzt gerettet und in den Nothafen Darßer Ort verbracht werden. Durch das zur Unfallstelle beorderte Mehrzweckschiff "Arkona" des WSA Stralsund wurde zu einem späteren Zeitpunkt noch eine Gewässerverunreinigung von geringem Ausmaß festgestellt, die vermutlich von Dieselkraftstoff des Havaristen verursacht wurde. Das Wrack konnte noch nicht genau geortet werden, liegt aber vermutlich auf einer Tiefe von 12 Metern. Die Ermittlungen zum Seeunfall durch die Wasserschutzpolizei dauern an.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle Robert Stahlberg

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Wasserschutzpolizeiinspektion Rostock

Telefon: 0381/127040

Fax: 0381/12704226

E-Mail: wspi-rostock@lwspa-mv.de

www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/

Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell