Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Vermisste Person Segelyacht "Atlanti"

Waldeck (ots)

Der am 09.07.2019 von der Segelyacht "Atlanti" über Bord gefallene Segler ist bereits am 14.07.2019 durch einen Angler in Strandnähe Höhe Katharinenhof (Insel Fehmarn) gefunden worden. Nun haben die zuständigen Stellen Gewissheit, dass es sich dabei um die gesuchte Person handelt. Die am 09.07.2019 umfangreich durchgeführten Suchmaßnahmen finden leider so ihren Abschluss. Die weiteren Ermittlungen zu den Todesumständen, führt die für den Fundort zuständige Kriminalpolizei in Oldenburg.

