Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Kollision einer Segelyacht mit der Klappbrücke in Greifswald-Wieck

Greifswald (ots)

Am 12.07.2019, gegen 13:00 Uhr, kam es an der Klappbrücke in Greifswald-Wieck zu einem Sportbootunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Eine Motorsegelyacht fuhr einlaufend vom Greifswalder Bodden zum Museumshafen Greifswald. Bei der Brückenpassage lief die Yacht aus dem Ruder und kollidierte mit den backbordseitigen Wanten des Besanmastes mit dem geöffneten Klappteil der Holländerbrücke. Dadurch brach die Mastspritze des Besanmastes ab und stürzte auf das Achterdeck. Zwei Personen wurden durch herabstürzende Teile verletzt und kamen ins Uni-Klinikum Greifswald. Nach einer ersten Begutachtung entstand an der Brücke offensichtlich kein Schaden. Eine genauere Prüfung erfolgt in den kommenden Tagen. WSPSt Greifswald

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle Robert Stahlberg

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Wasserschutzpolizeiinspektion Wolgast

Telefon: 03836/23720

Fax: 03836/237219

E-Mail: wspi-wolgast@lwspa-mv.de

www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/

Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell