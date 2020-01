Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Graffitis an einer Schule

Polizei ermittelt gegen Jugendliche

Xanten (ots)

Am Freitagabend gegen 21.40 Uhr kam es zu mehreren Graffitischmierereien an einer Schule an der Heinrich-Lensing-Straße.

Es konnten u. a. die Schriftzüge "MSV Ultras", "ACAB", "1312", "475 crime" und "Figh die Bullen" in den Farben blau, weiß und schwarz festgestellt werden.

Zeugen, die mehrere Unbekannte auf dem Schulhof gesehen hatten, gaben Hinweise auf zwei Jugendliche (17 Jahre und 16 Jahre alt) aus Xanten und Kamp-Lintfort, die sich mit weiteren Personen auf dem Schulgelände befanden. Bei einem der Jugendlichen konnten mehrere Sprühdosen sichergestellt werden.

Ob und wieweit die Jugendlichen für die Graffitis verantwortlich sind, wird die Kriminalpolizei, die die Ermittlungen übernommen hat, zu klären haben.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell