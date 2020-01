Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbrüche

Zeugen gesucht

Wesel (ots)

Unbekannte brachen heute morgen gegen 03.20 Uhr in eine Firma für Gastronomiebedarf an der Straße Am Schepersfeld ein. Sie erbeuteten einen Tresor.

Bereits in der Zeit von Freitag, 18.00 Uhr, bis Sonntag, 16.20 Uhr, gelangten Unbekannte in die Büros eines Bauvereins an der Windstege. Sie durchwühlten diverse Schränke nach Beute. Ob sie fündig wurden, ist derzeit noch unklar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wesel, Tel.: 0281 / 1070.

