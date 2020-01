Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Bürgerberatung

Moers (ots)

Am Donnerstag, 23.01.2020, in der Zeit von 09.30 Uhr bis 10.30 Uhr, steht der Bezirksdienstbeamte, Polizeihauptkommissar Hans-Bernd Croonenbroeck, interessierten Bürgerinnen und Bürgern in der ev. Kirchengemeinde, Schwanenring 5, als Ansprechpartner zur Verfügung.

