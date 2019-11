Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Einbruch in Firma

Enzkreis (ots)

Unbekannte brachen am Samstag zwischen 01.00 Uhr und 09.00 Uhr in eine Firma in der Industriestraße ein. Im Lager- und Werkstattraum wurden mehrere Bohrmaschinen, ein Bohrhammer und Werkzeuge gestohlen. Aus dem Büro wurde ein Computer entwendet. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden.

