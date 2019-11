Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe-Durlach - Einbruch in Wohnhaus

Karlsruhe-Durlach (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 15.00 Uhr und Freitag, 11.30 Uhr brachen bislang unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in der Käthe-Kollwitz-Straße ein. Zunächst verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt ins Gebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Mit mehreren Schmuckstücken verließen sie unerkannt das Gebäude. Der Sach- und Diebstahlsschaden wird auf einige hundert Euro geschätzt.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 0721 49070 an das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach.

