Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Keltern - Enzkreis -Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

Keltern (Enzkreis) (ots)

Am Sonntag, 03.11.19, gegen 01.30 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Opel-Fahrer aus dem Enzkreis die K4538 (Regelbaumstraße) vom Ersinger Kreuz in Richtung Birkenfeld. Im 50 km/h-Bereich kam das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrzeugführer konnte noch selbstständig einen Notruf absetzen, musste aber von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Die Freiwillige Feuerwehr Keltern war mit 10 Mann vor Ort. Der leicht verletzte Fahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe wird auf 4.000 EUR geschätzt. Ob witterungsbedingte Einflüsse und die gefahrene Geschwindigkeit als Unfallursache eine Rolle spielen ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

