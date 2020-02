Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 200204.1 Kiel: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Raub in Wohnung

Kiel (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind unbekannte Täter in eine Wohnung in Gaarden eingedrungen. Aufgrund der Gegenwehr der Bewohner flüchteten sie ohne Beute. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

Nach Angaben des 22 Jahre alten Mieters seien die zwei maskierten und bewaffneten Täter gegen 01:50 Uhr durch die Terrassentür in die Wohnung im Gustav-Schatz-Hof 11 eingedrungen, hätten ihn und seine 22 Jahre alte Partnerin bedroht und Geld gefordert. Der Mann und die Frau hätten sich zur Wehr setzen und so die Täter vertreiben können.

Die Täter sollen ca. 180 cm groß und schlank sein. Sie hätten fließend Deutsch gesprochen und seien dunkel gekleidet gewesen. Beide hätten dunkle Kapuzen aufgehabt und Skimasken getragen. Einer der Angreifer könnte sich während der Tat eine blutende Wunde zugezogen haben.

Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

Matthias Arends

