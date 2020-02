Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Ladestation aufgebrochen

Geldern (ots)

Nach einem telefonischen Hinweis, wonach drei Personen eine Ladestation am Bahnhof aufbrechen würden, trafen die Beamten kurze Zeit später am Sonntagmorgen, 02.02.20, gegen 07.15 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz auf drei 18, 20, und 21 Jahre alte Männer aus Emmerich. Diese gaben an, die Nacht in einer Diskothek verbracht zu haben und nunmehr von einer Verwandten abgeholt zu werden. Mit dem Aufbruch hätten sie nichts zu tun, hätten aber mehrere Personen beobachtet, die sich in Richtung Innenstadt entfernt hätten. Die Kripo Geldern, Telefon 02831-1250, sucht jetzt weitere Zeugen. (SI)

