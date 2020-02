Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Einbruch in Einfamilienhaus/ Täter hebeln Terrassentür auf

Kleve (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 17.00 Uhr, bis Freitag (31. Januar 2020), 16.10 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Terrassentür an einem Einfamilienhaus an der Briener Straße auf. Die Täter schoben zuvor das heruntergelassene Rollo hoch, um anschließend mittels Kuhfuß die Tür zu öffnen. Im Haus durchsuchten sie die Schränke nach wertvollen Sachen. Die Täter flüchteten unerkannt.

Hinweis zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (as)

