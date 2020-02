Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Sicherungen verhinderten Wohnungseinbruch

Geldern (ots)

Die zusätzlich an den Fenstern angebrachten mechanischen Sicherungen haben auf der Straße Am Steeg im Ortsteil Kapellen einen Einbruch verhindert. Unbekannte hatten am Freitagnachmittag, 31.01.2020, zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr versucht, über ein rückwärtiges Fenster in das Gebäude einzudringen, was jedoch misslang. Hinweise an die Kripo Geldern, Telefon 02831-1250. (SI)

