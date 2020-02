Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Raub

Unbekannte stehlen Musikbox

Geldern (ots)

Am Samstag (01. Februar 2020) gegen 21:00 Uhr war ein 16-Jähriger zu Fuß auf dem Friedrich-Nettesheim-Weg in Richtung Friedrich-Spee-Straße unterwegs. Er hatte eine tragbare Musikbox bei sich. Noch auf dem Friedrich-Nettesheim-Weg kam er an zwei männlichen Personen vorbei, die an einer Parkbank standen. Auf der Friedrich-Spee-Straße bog der 16-Jährige auf der Höhe eines Schwimmbades nach links in einen kleinen Weg ab, der zum Ostwall führt. Dort bemerkte er, dass die beiden Unbekannten ihm folgten. Plötzlich habe einer der Männer ihn zu Boden gestoßen und getreten. Anschließend forderte der Täter ihn unter Androhung weiterer Tritte auf, seine Musikbox herzugeben. Mit ihrer Beute liefen die beiden Unbekannten dann wieder in Richtung Friedrich-Nettesheim-Weg. Der Jugendliche beschreibt einen der Männer als ca. 170cm groß mit muskulöser Statur. Er trug eine schwarze Jeans, einen schwarzen Pullover und eine Skimaske über dem Kopf. Der andere Tatbeteiligte war ca. 165cm groß und von schmaler Statur. Er war dunkel gekleidet und trug ebenfalls eine Skimaske. Hinweise zu den beschriebenen Personen bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell