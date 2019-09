Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand eines Mehrfamilienhauses

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am frühen Mittwochmorgen (25.09., 01.00 Uhr) informierten Zeugen die Polizei und die Feuerwehr über den Brand in einer Wohnung an der Gebrüder-Thalheimer Straße.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass das Feuer in einer Wohnung im dritten Obergeschoss ausgebrochen ist. Die Bewohner des achtstöckigen Hauses konnten zeitnah informiert und aus dem Haus herausgeholt werden. Ersten Erkenntnissen nach, gab es keine verletzten Personen.

Die Bewohner des Hauses kamen teilweise in der Nachbarschaft und in durch die Stadt bereitgestellten Räumen unter. Gegen 02.20 Uhr konnten erste Wohnungen wieder bezogen werden.

Die Wohnung, in welcher der Brand entstanden ist, wurde beschlagnahmt. Brandermittler der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen dazu aufgenommen. Angaben zu der Brandursache können derzeit noch nicht getätigt werden. Die Ermittlungen dauern an.

