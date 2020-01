Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Fett ausgeleert

Am Donnerstag kam es zu größeren Verunreinigungen in Heidenheim.

Ulm (ots)

Der Betreiber eines Gastronomiebetriebes in der Schnaitheimer Straße stellte eine Tonne mit Altfett/-Öl vor seiner Gaststätte ab. Die Tonne sollte am Donnerstag durch ein Entsorgungsunternehmen geleert werden. Vermutlich warf ein Unbekannter am Donnerstag Vormittag um. Der Inhalt entleerte sich. Vorbeifahrender Fahrzeugverkehr verteilte das Fett weiter im Bereich der Schnaitheimer- und Wilhelmstraße. Durch eine Spezialfirma wurde die Fahrbahn vom Fett gereinigt. Dadurch musste die Schnaitheimer Straße vorübergehend gesperrt werden.

+++++++ 0135162

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell