Donnerstagnacht waren Unbekannte in Ulm zugange.

Zwischen Mittwoch 20 Uhr und Donnerstag 7 Uhr waren Unbekannte in der Blaubeurer Straße unterwegs. Auf dem Gelände einer Firma parkten mehrere Autos. An vier Autos schlugen die Diebe die Seitenscheiben ein. Sie bauten an den Fahrzeugen die Lenkräder aus. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

